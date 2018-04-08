На парламентських виборах в Угорщині переміг друг Путіна, – ЗМІ

8 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Попередньо, перемогу на них утретє поспіль здобув чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, який запам'ятався критикою Євросоюзу та дифірамбами на адресу господаря Кремля Володимира Путіна, та його права партія "Фідес".

За інформацією BBC, виборчі дільниці в Угорщині відкрилися уранці о 6:00, а закрилися 19:00 за місцевим часом.

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Як підкреслюють журналісти, наразі триває підрахунок голосів, однак за попередніми даними, "Фідес" Орбана набагато випереджає націоналістичну праву партію "Йоббік" і лівоцентристських соціалістів.

Відтак, у підсумку політсила чинного прем’єра, судячи з усього, отримає парламентську більшість, але наразі питання полягає в тому, чи зможе партія Орбана відновити свою кваліфіковану більшість.

До слова, це дві третини з 199 місць в парламенті, що дозволили б "Фідес" контролювати цей законодавчий орган і ухвалити суперечливі закони, що торкнулися судової системи та преси.

Віктор Орбан є відомим євроскептиком, який виступає проти подальшої інтеграції в ЄС. Так, свого часу він відмовився взяти участь в програмі переселення біженців до Євросоюзу та хвалив російського лідера Володимира Путіна.

Крім того, під керівництвом лідера «Фідес» у 2015 році Угорщина побудувала паркан вздовж своїх кордонів з Сербією та Хорватією, щоб запобігти напливу в країну нелегальних мігрантів.

В результаті через свої антиміграційні заходи та жорстку риторику Орбан не раз вступав у конфлікт з Європейським союзом.

У разі перемоги чинний прем’єр обіцяє скоротити прибутковий податок і домогтися подальшого зростання економіки.