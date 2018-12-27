На пасажирку потяга впала верхня полиця з іншою жінкою: в "Укрзалізниці" кажуть, що не винні

В "Укрзалізниці" прокоментували інцидент із падінням верхньої полиці в одному з потягів – внаслідок цього пасажирка отримала травму таза. Там кажуть – їхньої провини у цьому немає, а зламаної полиці взагалі не бачили.

Про це заявив директор департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан, пише "Громадське".

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24 канал писав, що у суботу, 22 грудня, у потязі 357К сполученням "Київ – Рахів2 на пасажирку впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка. Унаслідок цього пасажирка нижньої полиці отримала значні травми тазу.

Так, в "Укрзалізниці" кажуть, що провели службове розслідування, яке встановило, що провини держкомпанії у травмуванні пасажирки немає.

Ми провели розслідування, оглянули вагон, цю конкретну полицю і кріплення. Все обладнання перебуває в робочому стані. Причиною травмування пасажирки точно не могла бути несправність вагону чи полиці,

– запевнив Красноштан.

Він також зауважив, що досі не оприлюднили жодного фото чи відеодоказу інциденту.

"Це був глибокий вечір. Коли провідники прийшли до жінки, то справді побачили її травму. Негайно викликали начальника поїзда, а він, у свою чергу, викликав чергового по станції "Тернопіль" та швидку допомогу", – розповів він.

Окрім того, стверджує представник "Укрзалізниці", провідник прийшов до потерпілої, полиця не була зламана.

Там дуже міцні кріплення. Вагою тіла однієї людини зламати кріплення неможливо. Ці полиці мають десятикратний запас міцності, тобто витримують до 1000 кілограмів,

– сказав Красноштан.

Також він додав, що вагон, в якому їхала потерпіла Надія Полякова, пройшов капітальний ремонт, під час якого ці кріплення було посилено. Відтак провини "Укрзалізниці" у цьому немає.

"Укрзалізниця" правильно оформила акт про нещасний випадок, аби пасажирка отримала страхові виплати. І ми все для цього зробили. Зараз у відносинах перебуває страхова компанія та страхова особа. Участі у цьому процесі "Укрзалізниця" вже не бере", – додав чиновник.

До слова, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на додатковий поїзд №219 "Київ – Чернівці", що курсуватиме через Івано-Франківськ. Загалом на зимові свята "Укрзалізниця" призначила 38 додаткових поїздів на 302 рейси.