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      На пасажирку поїзда Київ – Бердянськ впала полиця з іншим пасажиром

      - Читать новость на русском
      На жінку в поїзді впала полиця з іншим пасажиром / Скріншот з відео

      У пасажирському потязі Київ – Бердянськ жінку травмувала полиця, яка разом з іншим пасажиром впала на неї. У постраждалої виявили перелом 11-го грудного хребця, це зробило її нерухомою. В Укрзалізниці запевняють, що інцидент трапився через недбалість пасажира, який перебував на верхній полиці.

      Про прикрий інцидент у поїзді, який закінчився серйозною травмою для пасажирки, пише пресслужба компанії.

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      Пасажир, який подорожував 13 лютого 2020 року поїздом № 116 Київ — Бердянськ неналежним чином закріпив свою полицю та впав на пасажирку, що була знизу,
      – зазначили в Укрзалізниці.

      Як інформує компанія, усі полиці вагону поїзда були у справному стані. Перед посадкою пасажирів провідники розклали й закріпили полиці, зокрема спеціальними ременями для додаткової фіксації. Місця, де стався інцидент, одразу обстежили. Жодних пошкоджень полиці та кронштейнів, на яких вона тримається, не виявили.

      Для постраждалої викликали швидку на найближчу станцію – імені Тараса Шевченка. Однак, як повідомляють в Укрзалізниці, у той момент від госпіталізації жінка відмовилася.

      Наразі за фактом інциденту складено відповідний акт і проведено фотофіксацію всіх елементів. Акт також видали й пасажирці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування.

      В Укрзалізниці також додали, що квиток на поїзд є страховим полісом. Тому жінці слід зв’язатися зі страховою компанією, контакти якої вказані у квитку. 

      Згодом постраждала звернулася до лікарів. За її словами, під час обстеження у неї виявили перелом 11-го грудного хребця, що зробило її нерухомою. Жінка не може ані ходити, ані сидіти. Вона перебуває у Пологівській лікарні, що в Запорізькій області. Саме лікування коштуватиме їй чималих грошей.

      Жінка постраждала внаслідок падіння на неї полиці з пасажиром: відео

       

      Рада слухає звіт уряду: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Здоров'я Новини України Надзвичайні ситуації Укрзалізниця Лікування Новини Запоріжжя Новини Києва Постраждалі
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