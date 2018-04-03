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На пасках для українських бійців на Донбасі розмістили рекламу "Батьківщини": фото

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Паски з логотипами
Паски з логотипами "Батьківщини" повезуть на Донбас для українських військових / Фото з соціальних мереж

У понеділок, 2 квітня, у Михайлівському соборі в Києві було освячено 5 тисяч пасок для українських військовослужбовців та жителів окупованих територій Донбасу. На пакуванні пасок були зображені яскраві логотипи партії "Батьківщина", за підтримки якої і були придбані паски.

Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що в освяченні пасок брав участь предстоятель Київського патріархату Філарет та інші представники духовенства, а також політики, активісти та військові.

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Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва поділилася у Facebook фотознімками, на яких зображені паски із логотипами "Батьківщини".

"Все би нічого, але на них партійна символіка та атрибутика жінки, яка йде в президенти. Пропоную слоган: "Ваша мама вас і на війні дістане!", – підписала фотознімки журналістка.

На подію зреагував і відомий волонтер Роман Донік, який розкритикував Київський патріархат.

У прес-службі київської міської організації "Батьківщини" прокоментували ситуацію з пасками наступними словами: "Ми і раніше передавали паски на схід для АТОвців. Також було освячення. Цього року те саме – освятили й передали на схід. І в Києві також ми роздаємо паски малозабезпеченим киянам. Минулого року були ті самі логотипи. Як підпис кожен ставить, так і ми визначаємо, беремо на себе відповідальність".

Теги: Новини України Новини Києва Великодні свята Війна на Донбасі ВО Батьківщина релігія УПЦ МП
Джерело: 24 Канал
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