На пасках для українських бійців на Донбасі розмістили рекламу "Батьківщини": фото

У понеділок, 2 квітня, у Михайлівському соборі в Києві було освячено 5 тисяч пасок для українських військовослужбовців та жителів окупованих територій Донбасу. На пакуванні пасок були зображені яскраві логотипи партії "Батьківщина", за підтримки якої і були придбані паски.

Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що в освяченні пасок брав участь предстоятель Київського патріархату Філарет та інші представники духовенства, а також політики, активісти та військові.

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Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва поділилася у Facebook фотознімками, на яких зображені паски із логотипами "Батьківщини".

"Все би нічого, але на них партійна символіка та атрибутика жінки, яка йде в президенти. Пропоную слоган: "Ваша мама вас і на війні дістане!", – підписала фотознімки журналістка.

На подію зреагував і відомий волонтер Роман Донік, який розкритикував Київський патріархат.

УПЦ КП получила поддержку после Майдана и во время войны с Россией. С Россией, одной из самых верных союзниц которой, многие годы оставалась Тимошенко. Они реально думают, что деньги и паски не пахнут? pic.twitter.com/X7v1IlaBTZ — Роман Донік (@donikroman) 3 квітня 2018 р.

У прес-службі київської міської організації "Батьківщини" прокоментували ситуацію з пасками наступними словами: "Ми і раніше передавали паски на схід для АТОвців. Також було освячення. Цього року те саме – освятили й передали на схід. І в Києві також ми роздаємо паски малозабезпеченим киянам. Минулого року були ті самі логотипи. Як підпис кожен ставить, так і ми визначаємо, беремо на себе відповідальність".