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      На передовій, на будинках та на мовчазних протестах: що означає прапор для українців

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      За останні п'ять років український прапор для більшості громадян набув зовсім нових значень. Це вже символ не лише держави, а й гідності. Синьо-жовтий стяг всюди: на передовій, на будинках та на закордонних курортах. Що означає прапор для українців, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      Український прапор на Донбасі

       Парамедик Іван Звягін гордий за кожен прапор на передовій. Із синьо-жовтим стягом він заїжджав навіть на окуповану терористами територію.

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      "Об'їжджав наші позиції військових медиків. З Дебальцеве їхав у Вуглегірськ й не знав, що там вже "ДНР". На дуже великій швидкості влетів на блокпост, підняв голову й побачив триколор. А у мене над машиною розвивався прапор України. Добре, що не розстріляли", – парамедик Іван Звягін.

      Цей прапор нині в музеї, а Іван береже на згадку шеврон. А також мріє, щоб і його маленька донька навіть через десятиліття відчувала таку ж гордість за синьо-жовтий стяг.

      Розстріляний прапор на Генасамблеї ООН

      Розстріляним прапором політики привертали увагу міжнародної спільноти під час виступу на Генасамблеї ООН президента Росії у 2015 році. Тому частина української делегації залишила залу, а інша провела мовчазний протест, розгорнувши стяг загиблого під Іловайськом воїна.

      Розстріляний прапор на Генасамблеї ООН
      Розстріляний прапор на Генасамблеї ООН

      Ганна Гопко пригадала, що перед акцією переконувала Президента Порошенка й очільника МЗС Клімкіна, що варто порушити протокол ООН, який забороняє акції протестів під час виступів.

      Не довго простояли, бо нас охорона зразу забрала. Але навіть тих 50 секунд, що ми простояли із прапором, привернули увагу дипломатів в такий недипломатичний спосіб. Це була якраз можливість показати, що Україна не буде мовчати і дивитись на якісь протоколи, коли щодня вбивають українських військових,
      – пояснила народна депутатка VIII скликання Ганна Гопко.

      За цей вчинок їх таки покарали. "З нас забрали пропуск на всі решту днів перебування в делегації. Я вже не потрапила далі на двосторонні зустрічі, які відбувались в приміщеннях Організації об’єднаних націй", – додала Ганна Гопко.

      Український двоколор в побуті

      Синьо-жовтих стягів багато не лише на війні чи під час дипломатичних заходів, а й у побуті. Один із них майорить на терасі поляка з українським корінням. Марек перебрався до Києва після Революції гідності й чотири роки тому повісив прапор. За таку ідею сусіди тиснули йому руку.

      Український прапор
      Український прапор га терасі поляка

      Ресторан, який є під нами, побачив, що в мене висить прапор і вони за два тижні після того, як я поставив, вивісили в себе. Вони там висять до сьогодні і їх також міняють,
      – розповів польський журналіст Марек Сієрант.

      У 2019 році на День незалежності чоловік вішатиме вже п'ятий стяг, бо через погодні умови прапори псуються. Щоби новий провисів довше, Марек підібрав міцнішу тканину й замовив пошиття в ательє.

      Виготовлення прапорів

      А Станіслав собі прапори не замовляє шиє сам. Частину коштів від продажу перераховує на реабілітацію українських захисників.

      Мої батьки займаються виробництвом одягу. І я прийшов з проханням відшити цей один прапор. І він мені так сподобався, що ми вирішили зробити це, як якесь хобі та соціально відповідальний бізнес,
      – пояснив приватний підприємець Станіслав Чернобай.

      А почалося все після того, як хтось із друзів не повернув його улюблений стяг, який побував із хлопцем ледь не у всьому світі: і на дні морському, і в горах.

      Український прапор
      Фото Станіслава з прапором

      "Мені його подарувала моя бабуся. І цей прапор вона зшила власними руками. Ще навіть до незалежності України – десь у 1989 чи 1988 році", – додав приватний підприємець Станіслав Чернобай.

      Викидати старі прапори в жодному разі не можна, про це розповів Станіслав. Найкращий варіант – поховати в землю. А стяги з сучасної війни передавати до музеїв, щоб вони самі переповідали історію боротьби за Україну.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Генасамблея ООН
      Джерело: 24 канал
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