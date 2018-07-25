На перегляд у "Кременчук" приїхав канадський хокеїст

24 липня на перегляд в розташування віце-чемпіона України ХК «Кременчук» прибув канадський форвард Кір Каммінг.

18-річний нападник буде перебувати на перегляді під час підготовки команди до нового сезону, повідомляє офіційний сайт "містян".

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Каммінг може стати першим канадцем в чемпіонаті України за всю його історію. Раніше він виступав в юніорських лігах Канади за "Чатем" і "Бленхем Бладес", а в минулому сезоні грав за ХК "Арвіка" у другій лізі чемпіонату Швеції.

24 липня "Кременчук" зібрався на домашній арені "Айсберг" і розпочав підготовку до нового сезону. Клуб вже посилився форвардом Іваном Савченком і захисником Олександром Дегтяревим, але втратив капітана Севастіана Карпенка, який перейшов в "Донбас".

