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На перші огляди на відеокарти NVIDIA GeForce RTX доведеться зачекати

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Перші огляди на відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti вийдуть 19 вересня
Перші огляди на відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti вийдуть 19 вересня / Фото з вільних джерел

Під час анонсу ігрових відеокарт GeForce RTX представники компанії NVIDIA обмежилися лише загальними відомостями щодо продуктивності адаптерів, при цьому приділивши чимало уваги технології RTX, яка стане головною "фішкою" нових відеокарт. Повноцінні огляди новинок повинні були з’явитися ближче до офіційного старту продажів – 20 вересня, проте NVIDIA до останнього хоче втримати все в таємниці.

Про це повідомляє веб-ресурс VideoCardz.

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За неофіційною інформацією, NVIDIA збиралася дати добро на публікацію оглядів 14 вересня, за тиждень до появи перших відеокарт GeForce RTX на прилавках магазинів. Але, схоже, що компанія вирішила зберегти інтригу ще протягом декількох днів.

За новою інформацією, 14 вересня геймерів і ПК-ентузіастів чекає вихід великої кількості матеріалів, які розповідають про особливості графічної архітектури NVIDIA Turing, що знайшла застосування в прискорювачах серій GeForce RTX і Quadro RTX. Через три дні в мережі з'являться перші огляди відеокарт GeForce RTX 2080, а вже 19 вересня спаде заборона на публікацію оглядів нового ігрового флагмана "зелених" – GeForce RTX 2080 Ti.

Презентація технології NVIDIA RTX у нових відеокартах GeForce на базі архітектури Turing – дивіться відео

 

Прес-семпли (тестові зразки для преси) нових відеокарт почнуть надходити до оглядачів вже наступного тижня. Що важливо, це будуть як еталонні моделі Founders Edition, так і версії у виконанні AIB-партнерів NVIDIA.

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Теги: Техно Ґаджети NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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