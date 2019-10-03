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      На підтримку гривні НБУ витратив 200 мільйонів доларів

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      НБУ витратив 200 мільйонів доларів на підтримку гривні
      НБУ витратив 200 мільйонів доларів на підтримку гривні / ua.news

      Національний банк витратив 200 мільйонів доларів цього тижня для згладжування тимчасових коливань курсу валют. В НБУ кажуть, що ці коливанні зумовлені, насамперед, психологічними факторами.

      Пропозиція валюти зменшилася, а попит на неї дещо зріс, повідомили агентству Інтерфакс-Україна в Нацбанку. Однак причина таких коливань – не нові фундаментальні фактори, а суто психологічні.

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      В НБУ також запевнили, що держава має достатньо міжнародних резервів для підтримки гривні. Останніми місяцями розмір цих резервів коливається в межах 21-22 мільйрдів доларів.

      Коливання курсу є реакцією ринку на постійні зміни ситуації в економіці та світі. Після періоду посилених коливань ринок завжди знаходить точку рівноваги, й відбувається зворотний тренд,
      – розповіли в Нацбанку.

      В НБУ також повідомили, що у вересні ситуація на валютному ринку була сприятливою. І це дозволило поповнити міжнародні резерви України на 930 мільйонів доларів завдяки купівлі валюти. При цьому курс гривні від початку року зміцнився більше ніж на 10%.

      Дізнайтеся, чому гривня міцніла, а ціни в Україні не падали

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші Гривня Долар-Гривня Курси валют НБУ
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