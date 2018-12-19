На підтримку захоплених моряків понад півтисячі листів у Росію відправили студенти з Харкова

Студенти із Харкова зібрали та відправили 500 листів у Росію. Вони написали послання українським морякам, яких незаконно утримує країна-агресор.

Листи збирали увесь минулий тиждень у юридичному університеті Ярослава Мудрого.

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Там свого часу навчався один із полонених нині моряків – 27-річний Василь Сорока. У 2013 році він закінчив господарсько-правовий факультет. Студенти із великою відданістю долучилися до написання листів.

Він буде бачити, що це все він робить не тільки заради себе, своєї родини, а заради всієї України. Що студенти долучилися до цього, вони захотіли, вони прийшли, вони написали, вони вірять в нього,

– розповіла студентка Наталя Гнатюк.

За словами одної зі студенток Анни, вони й надалі будуть приймати на електронну пошту листи для хлопців. Передаватимуть їх безпосередньо через сестру Василя Сороки – Богдану.

Відео: студенти з Харкова відапрвили 500 листів у Росію

Нагадаємо, що Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про мілітаризацію Росією Криму.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя.



Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.