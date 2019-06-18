На пішохідному "мосту Кличка" у Києві помітили мотоцикліста: фото

На пішохідно-велосипедному мосту у Києві перехожі сфотографували чоловіка з мотоциклом. Кілька днів хулігани влаштували собі розваги і проїхались по мосту на Mercedes.

Світлину з чоловіком, який веде у руках чорно-зелений мотоцикл, оприлюднив "Київ Оперативний" у Facebook.

Це цікаво: "Міст Кличка" та його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття

На фото видно, як байкер стоїть на скляній вставці мосту. Проте, невідомо, чи він заїхав на ньому просто на міст, чи завів у руках.

Дурний приклад заразливий?

– йдеться у підписі до фото.

Що відомо про "міст Кличка"?Цей міст є переправою для пішоходів та велосипедистів, яка з’єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки створення мосту було ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".



Протяжність мосту становить 210 метрів, висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.



Проте, міст вже стиг обрости різними скандалами. Так, вже на другий день після його відкриття, скляні вставки конструкції вкрилися тріщинами. Окрім того, під скло дивним чином затекла вода. У мережі говорили, що у скло могли стріляти, проте цю версію поліція відкинула.

Що відомо про наїзд авто на пішохідний міст у Києві?

На пішохідно-велосипедний "міст Кличка" 17 червня виїхав автомобіль – сріблястий Mercedes Benz GL. Авто проїхалось по мосту та зникло у невідомому напрямі.

У мережі згодом з'явилося відео, яке знімали самі горе-блогери з салону позашляховика. Зокрема, дівчина-пасажирка оприлюднила запис у мережі і вигукувала: "Як же ж красиво".

За словами правоохоронців, виїзд авто на пішохідний міст є грубим адміністративним правопорушенням. Наразі вони з'ясовують усіх учасників пригоди, аби висунути їм покарання.

Відомо, що 25-ти річний хлопець Микита, який був за кермом авто, злякавсая покарання, втік та сховався вдома. Він навіть пропонував активістам гроші, аби ті видалили свої дописи щодо нього із соціальних мереж.

Дивіться відео, як автомобіль виїхав на "міст Кличка":