На півночі Сирії прогримів вибух
Внаслідок вибуху у містечку Азаз в Сирії загинула щонайменше одна особа. Інцидент трапився на території, що перебуває під контролем сирійських повстанців, яких підтримує Туреччина.
Про це повідомило видання Reuters з посиланням на інформацію сирійського центру моніторингу за правами людини.
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Зазначається, що вибухнула бомба, яка була закладена у автомобілі. У центрі моніторингу за правами людини зазначили, що внаслідок вибуху загинула щонайменше одна людина та ще 25 осіб поранено.
Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що під прикриттям російських сил Іран будує у Сирії ракетний завод і переправляє балістичні ракети союзникам до Іраку.
Джерело: 24 Канал
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