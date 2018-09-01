На півночі Сирії прогримів вибух

Внаслідок вибуху у містечку Азаз в Сирії загинула щонайменше одна особа. Інцидент трапився на території, що перебуває під контролем сирійських повстанців, яких підтримує Туреччина.

Про це повідомило видання Reuters з посиланням на інформацію сирійського центру моніторингу за правами людини.

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Зазначається, що вибухнула бомба, яка була закладена у автомобілі. У центрі моніторингу за правами людини зазначили, що внаслідок вибуху загинула щонайменше одна людина та ще 25 осіб поранено.

Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що під прикриттям російських сил Іран будує у Сирії ракетний завод і переправляє балістичні ракети союзникам до Іраку.