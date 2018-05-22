На пляжах Києва знайшли кишкову паличку: які водойми опинилися у зоні ризику

У Києві фахівці дослідили проби води і виявили у п'яти водоймах значне перевищення вмісту ЛКП (лактозо позитивної кишкової палички).

Про це повідомив сайт міста Києва.

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У Міністерства охорони здоров'я зазначили, що 7 і 10 травня фахівці відібрали проби води з озер, біля яких в цьому році планується відкрити 13 пляжів до початку купального сезону.

З них в п'яти зразках лактозо позитивна кишкова паличка значно перевищує допустимі норми. Це вода біля зон рекреації "Тельбін", "Вербне", "Веселка", "Пуща-Водиця" та "Чорторий". Крім того, у воді на пляжах "Веселка" і "Галерний" виявили перевищення вмісту забруднюючих речовин БПК-5 (біохімічне споживання кисню),

– сказав в.о. директора Київського лабораторного центру МОЗ України Сергій Чумак.

Та все ж, на інших шести пляжах вода відповідає санітарним вимогам. Це, зокрема, зони рекреації "Золотий", "Передмістна слобідка", "Центральний", "Молодіжний", "Дитячий" і "Венеція".

До слова, в Одесі вже розпочався пляжний сезон: перші туристи приїхали перевірити температуру моря, а продавці екскурсій та креветок вже на низькому старті масових продажів. Цього року пляжне місто очікує більше двох з половиною мільйонів гостей.