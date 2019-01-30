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      На пляжі у Франції знайшли частини зниклого літака Сали

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      На узбережжі Франції знайшли сидіння зі зниклого літака Сали
      На узбережжі Франції знайшли сидіння зі зниклого літака Сали / GETTY IMAGES

      Відділення розслідування авіаційних подій Великобританії повідомило про прогрес в пошуках зниклого літака, в якому летів новачок "Кардіффа" Еміліано Сала з пілотом Девідом Айботссоном.

      Колеги з французького відділення знайшли уламки на узбережжі півострова Котантен неподалік від Серенвілля.

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      Зокрема, були знайдені дві подушки від сидінь. Найімовірніше, вважають пошуковики, це частини літака Piper PA-47 Malibu, на якому був Сала, інформує Wales Online.

      "Швидше за все, це частини зниклого літака. Ми визначили пріоритетну зону пошуку під водою площею близько чотирьох квадратних морських миль, щоб постаратися знайти й визначити можливі частини літака", - йдеться у заяві.

      Що сталося з Еміліано Сала

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      Теги: Спорт Пропав Еміліано Сала Футбол
      Джерело: 24 Канал
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