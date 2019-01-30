На пляжі у Франції знайшли частини зниклого літака Сали

Відділення розслідування авіаційних подій Великобританії повідомило про прогрес в пошуках зниклого літака, в якому летів новачок "Кардіффа" Еміліано Сала з пілотом Девідом Айботссоном.

Колеги з французького відділення знайшли уламки на узбережжі півострова Котантен неподалік від Серенвілля.

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Зокрема, були знайдені дві подушки від сидінь. Найімовірніше, вважають пошуковики, це частини літака Piper PA-47 Malibu, на якому був Сала, інформує Wales Online.

"Швидше за все, це частини зниклого літака. Ми визначили пріоритетну зону пошуку під водою площею близько чотирьох квадратних морських миль, щоб постаратися знайти й визначити можливі частини літака", - йдеться у заяві.

Що сталося з Еміліано Сала

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