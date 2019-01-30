На пляжі у Франції знайшли частини зниклого літака Сали
Відділення розслідування авіаційних подій Великобританії повідомило про прогрес в пошуках зниклого літака, в якому летів новачок "Кардіффа" Еміліано Сала з пілотом Девідом Айботссоном.
Колеги з французького відділення знайшли уламки на узбережжі півострова Котантен неподалік від Серенвілля.
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Зокрема, були знайдені дві подушки від сидінь. Найімовірніше, вважають пошуковики, це частини літака Piper PA-47 Malibu, на якому був Сала, інформує Wales Online.
"Швидше за все, це частини зниклого літака. Ми визначили пріоритетну зону пошуку під водою площею близько чотирьох квадратних морських миль, щоб постаратися знайти й визначити можливі частини літака", - йдеться у заяві.
Що сталося з Еміліано Сала
- Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.
- Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.
- Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Чи належать вони літаку – поки невідомо.
- У поліції назвали умови, за яких пілот та Еміліано Сала могли вижити.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.
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