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      На пляжі в Одесі стався зсув: під завалами шукають людину – фото

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      Пошуки під завалами тривають
      Пошуки під завалами тривають / прес-служба ДСНС

      Зсув ґрунту стався на березі між центральним пляжем та пансіонатом "Борей", що у Київському районі міста. Пошукові роботи тривають вже понад 3 години.

      Інцидент трапився на пляжі, який в народі називають "Чорноморка". Цей пляж вважається аварійним та був закритий для відвідування, передає прес-служба ДСНС.

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      Інформація про зсув надійшла рятувальникам ввечері 14 липня, близько 17:28. Так, зсув стався на площі, розміром близько 150 метрів квадратних. Наразі на місці працюють 36 осіб та 7 одиниць техніки.

      зсув Одеса пляж
      Зсув на одеському пляжі/ фото з соцмереж

      Рятувальники розбирають завали, намагаючись знайти ймовірних постраждалих.

      Наразі проводяться роботи по перевірці можливого знаходження людини під завалом,
      – передають у ДСНС.

      Станом на 19:15 рятувальники не знайшли нікого, пошуки продовжуються.

      Зазначимо, що зсуви ґрунту на Одещині не нове явище. Відразу декілька випадків фіксували торік, у вересні. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв.

      Випадки зсувів на Одещині у 2018 році:
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Одеси Стихійні лиха ДСНС
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