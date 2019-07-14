На пляжі в Одесі стався зсув: під завалами шукають людину – фото
Зсув ґрунту стався на березі між центральним пляжем та пансіонатом "Борей", що у Київському районі міста. Пошукові роботи тривають вже понад 3 години.
Інцидент трапився на пляжі, який в народі називають "Чорноморка". Цей пляж вважається аварійним та був закритий для відвідування, передає прес-служба ДСНС.
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Інформація про зсув надійшла рятувальникам ввечері 14 липня, близько 17:28. Так, зсув стався на площі, розміром близько 150 метрів квадратних. Наразі на місці працюють 36 осіб та 7 одиниць техніки.
Зсув на одеському пляжі/ фото з соцмереж
Рятувальники розбирають завали, намагаючись знайти ймовірних постраждалих.
Наразі проводяться роботи по перевірці можливого знаходження людини під завалом,
– передають у ДСНС.
Станом на 19:15 рятувальники не знайшли нікого, пошуки продовжуються.
Зазначимо, що зсуви ґрунту на Одещині не нове явище. Відразу декілька випадків фіксували торік, у вересні. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв.
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