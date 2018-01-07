На Подолі трапилося криваве вбивство: фото та відео
10:24, сьогодні 1382 Читать новость на русском
В ніч на 7 січня на вулиці Констянтинівській у Києві трапилося жахливе вбивство.
Про це повідомляє "Київ оперативний".
Близько опівночі до поліції зателефонувала жінка і сповістила, що весь її під’їзд у крові. Вона зазначила, що кривавий слід тягнеться від однієї з квартир на другому поверсі і аж до вулиці.
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Сусіди також додали, що в квартирі 4 постійно лунає гучно музика, а мешканці полюбляють вживати алкогольні напої.
Бездиханне тіло чоловіка поліція знайшла на вулиці. На вигляд йому близько 40 років.
Відео з місця вбивства чоловіка у Києві
Джерело: 24 Канал
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