На Подолі трапилося криваве вбивство: фото та відео

В ніч на 7 січня на вулиці Констянтинівській у Києві трапилося жахливе вбивство.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Близько опівночі до поліції зателефонувала жінка і сповістила, що весь її під’їзд у крові. Вона зазначила, що кривавий слід тягнеться від однієї з квартир на другому поверсі і аж до вулиці.

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Сусіди також додали, що в квартирі 4 постійно лунає гучно музика, а мешканці полюбляють вживати алкогольні напої.

Бездиханне тіло чоловіка поліція знайшла на вулиці. На вигляд йому близько 40 років.

Відео з місця вбивства чоловіка у Києві