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      На подвір’я депутата Волинської облради Буська кинули гранату: фото

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      Депутат Волинської облради Анатолій Бусько
      Депутат Волинської облради Анатолій Бусько / фото з відкритих джерел

      Невідомі кинули вибуховий пристрій на подвір’я депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська. Інцидент трапився в ніч на 8 травня, на щастя, ніхто не постраждав.

      Попередньо, невідомий зловмисник кинув на подвір’я Буська гранату РГД-5. Сталося це близько другої години ночі. Від вибуху постраждав фасад будинку депутата і паркан. Напад на дім Анатолія Буська на своїй Facebook-сторінці підтвердив голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.

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      Вночі 8 травня у місті Камінь-Каширський на подвір’я будинку депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська невідома особа кинула предмет, який вибухнув. Пошкоджено фасад будинку, вікно та металевий паркан. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав,
      – написав він.

      Водночас, у поліції повідомили, що наразі на місці інциденту працює слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки. Під час огляду місця події поліція вилучила металеві уламки, важіль запалу, ймовірно, від гранати РГД-5 та інші речові докази.

      вибух Волинь депутат облрада
      вибух граната облрада Волинь
      Волинь облрада вибух депутат граната
      Фото з місця інциденту

      Попередньо слідчі кваліфікують інцидент за статтею "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

      Вважаю, що інцидент є або спробою залякати, або спробою розхитати ситуацію в регіоні в час, коли влада в країні переходить від діючого президента до новообраного,
      – висловив свою думку щодо інциденту очільник Волинської облдержадміністрації.

      Що відомо про Анатолія Буська? Це – депутат Волинської облради від партії "Батьківщина" і директор ТОВ "ДОФ "Арбо". Компанія займається лісопильним виробництвом.

      У 2016 році Бусько був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Декларує кілька автомобілів, серед яких Mercedes та Audi, земельні ділянки.

      напад Анатолій Бусько депутат Волинь
      Депутат Волинської облради Анатолій Бусько

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      День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
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      Теги: Новини України Зброя Кримінальні новини Поліція Новини Луцька
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