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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

На похорон Захарченка зганяли бюджетників та вимагали здавати гроші

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У терористичній "ДНР" у неділю, 2 вересня, поховали Олександра Захарченка. На похорон зганяли бюджетників і навіть вимагали здавати гроші. Бойовики ж заявляють, що знайшли винних у вбивстві свого ватажка. Ще 1 вересня повідомили, що затримали четверо осіб, які, за версією бойовиків, українські диверсанти.

Біля оперного театру у Донецьку сотні бойовиків у формі та зброєю, ще більше людей з квітами та вінками. Все у найкращих традиціях пропаганди. Одна із учасниць траурної процесії навіть говорить українською. Терористи, вочевидь, прагнули показати: українців у Донецьку нібито не переслідують.

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У тому що на похорони лідера донецьких терористів зігнали бюджетників, не сумніваються представники української влади. Людей не лише змушували прийти, але й вимагали гроші на поховання. Не відомо, чи скидалася на похорони Сергій Аксьонов та Наталія Поклонська, Але в Донецьк глава окупованого півострова та одіозна екс-генеральний прокурор приїхали.

На похорони Захарченка приїхали Сергій Аксьонов та Наталія Поклонська
На похорони Захарченка приїхали Сергій Аксьонов та Наталія Поклонська

Ховали Захарченка у закритій труні. Це ще більше розбурхало чутки про те, що вбивство терориста – інсинуація, каже Павло Лисинянський – представник омбудсмена в Донецькій області

Тим часом, бойовики завзято шукають винних. Затримали чотирьох людей донеччан. Як і слід було очікувати, назвали їх українською диверсійною групою. Зізнання з них вибили. Адвокатів і родичів затриманих у СІЗО Донецька не допускають. Зв'язку з затриманими теж немає, бо у тамтешніх місцях позбавлення волі його глушать. Та цілком ймовірно, що вбивство Захарченко – це результат кримінальних розбірок між лідерами терористів.

Перша версія – це розбірки між терористичними угрупованнями. Пан Захарченко та його перший заступник за позивним Ташкент грабували багато людей. Ми вважаємо, що хтось міг просто помститися їм за такі грабунки, ґвалтування і вбивства. Друге питання – російські спецслужби зачищають Донбас від тих людей, які їм не потрібні,
– прокоментував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Офіційна Москва, тим часом, встигла Україну звинуватити у зриві Мінських домовленостей. А про переговори у Нормандському форматі – не може бути і мови, як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Тамтешні ЗМІ активно просувають ідею наступу під гаслом – "захистимо своїх". Хоча українські військові експерти заспокоюють – на такі кроки Москва не зважиться. А в Києві по-своєму прощались з лідером квазіреспубліки. Під російським посольством активісти влаштували чікен-паті.

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Організатори пояснюють, Захарченко – вбивця і кат, через нього загинули десятки людей. Тому таке святкування з сарказмом цілком доречне. Вони принесли смажену курку і нагетси. Адже до початку кар'єри у псевдореспубліці Захарченко торгував курячим м'ясом – тримав цілий склад і торгівельні точки по всьому Донецьку.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Новини Донецька Вбивство Захарченка Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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