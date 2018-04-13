На полігоні "Широкий лан" триває масштабне будівництво: Полторак розповів, чим воно унікальне

До кінця осені на полігоні "Широкий лан", що на Миколаївщині, планують завершити будівництво бригадного комплексу.

Про це розповів Міністр оборони України Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook.

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Зараз тут ми створюємо інфраструктуру, на базі якої можна буде готувати сучасні ЗС України. Довгий час модернізацією полігону ніхто не займався, інфраструктура була практично знищена, як для розташування, так і для того, щоб навчатися. Рішення щодо побудови інфраструктури на цьому навчальному центрі прийнято трохи більше року тому,

– написав він.

Міністр зазначає, що у комплекс буде включено не лише казарми, а й велику їдальню – на дві з половиною тисячі людей, де будуть харчуватися не лише ті, хто проживає у казармах, а й ті, хто буде знаходитися у новому стаціонарному наметовому містечку, яке теж буде побудовано з урахуванням потреб військових, своєю інфраструктурою, водопостачанням.

"Також тут буде побудовано спортивну базу, де б могли займатися, як взимку, так і літом. Окрім цього, буде побудовано сучасну базу відпочинку для військовослужбовців-контрактників та для офіцерів, пошта, магазини, кафе,медична частина. Хочу наголосити, що все це будується у чистому полі - і все потрібно ретельно планувати: очисні споруди, водопостачання, енергозабезпечення і енергозбереження", – уточнив Степан Полторак.

І додав, що основні підрядники будівельних робіт обіцяють завершити будівництво основних об`єктів до кінця осені.



Обіцяють завершити будівництво основних об`єктів на полігоні до кінця осені



У комплекс буде включено не лише казарми, а й велику їдальню

Нагадаємо, 13 березня сталася пожежа на військовому полігоні "Широкий лан". Вогонь спалахнув в одному з наметів, де саме відпочивали 13 бійців. Як наслідок, один військовий загинув, ще семеро з опіками різної тяжкості опинились у лікарні.