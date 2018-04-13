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На полігоні "Широкий лан" триває масштабне будівництво: Полторак розповів, чим воно унікальне

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На полігоні
На полігоні "Широкий лан" триває масштабне будівництво / фото з відкритих джерел

До кінця осені на полігоні "Широкий лан", що на Миколаївщині, планують завершити будівництво бригадного комплексу.

Про це розповів Міністр оборони України Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook.

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Зараз тут ми створюємо інфраструктуру, на базі якої можна буде готувати сучасні ЗС України. Довгий час модернізацією полігону ніхто не займався, інфраструктура була практично знищена, як для розташування, так і для того, щоб навчатися. Рішення щодо побудови інфраструктури на цьому навчальному центрі прийнято трохи більше року тому,
– написав він.

Міністр зазначає, що у комплекс буде включено не лише казарми, а й велику їдальню – на дві з половиною тисячі людей, де будуть харчуватися не лише ті, хто проживає у казармах, а й ті, хто буде знаходитися у новому стаціонарному наметовому містечку, яке теж буде побудовано з урахуванням потреб військових, своєю інфраструктурою, водопостачанням.

"Також тут буде побудовано спортивну базу, де б могли займатися, як взимку, так і літом. Окрім цього, буде побудовано сучасну базу відпочинку для військовослужбовців-контрактників та для офіцерів, пошта, магазини, кафе,медична частина. Хочу наголосити, що все це будується у чистому полі - і все потрібно ретельно планувати: очисні споруди, водопостачання, енергозабезпечення і енергозбереження", – уточнив Степан Полторак.

І додав, що основні підрядники будівельних робіт обіцяють завершити будівництво основних об`єктів до кінця осені.


Обіцяють завершити будівництво основних об`єктів на полігоні до кінця осені


У комплекс буде включено не лише казарми, а й велику їдальню

Нагадаємо, 13 березня сталася пожежа на військовому полігоні "Широкий лан". Вогонь спалахнув в одному з наметів, де саме відпочивали 13 бійців. Як наслідок, один військовий загинув, ще семеро з опіками різної тяжкості опинились у лікарні.

Теги: Новини України Новини Миколаєва Будівництво Степан Полторак
Джерело: 24 Канал
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