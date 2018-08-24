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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

На політику – мораторій, – Вакарчук перед концертом на НСК "Олімпійський" у Києві

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Святослав Вакарчук заявив, що його концерт у Києві буде без політики
Святослав Вакарчук заявив, що його концерт у Києві буде без політики / 24 канал

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" заявив, що концерт на НСК "Олімпійський" у Києві хоча і відбувається у День Незалежності, однак буде без політики, оскільки на неї – мораторій. А щодо обрання дати, він зауважив, вони спеціально нічого не планували.

Про це він заявив перед концертом у на НСК "Олімпійський" у Києві.

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За його словами, вони спеціально не планували ані дату, ані сам захід.

"Так просто вийшло, що зараз ми – у Києві, далі буде Дніпро", – зауважив Вакарчук.

Також він наголосив, що цей концерт є особливим і на ньому, що важливо, буде багато військових.

"Але про політичні теми говорити не будемо – мораторій", – заявив музикант.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук заявляв, що на концерті на НСК "Олімпійський" буде багато сюрпризів.

Теги: Новини України Святослав Вакарчук Океан Ельзи Новини Києва Новини культури Музика LifeStyle
Джерело: 24 канал
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