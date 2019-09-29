На поліцейського у Кривому Розі наїхали та зламали ногу

32-річний чоловік, мешканець Кривого Рогу, може втратити волю на п'ять років – за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.

Інцидент трапився вранці 27 вересня на території Саксаганського району Кривого Рогу. Почалося все зі звичайної зупинки автомобіля патрульними за порушення правил дорожнього руху, повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

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Та після зупинки в салоні авто поліцейські побачили зброю – пістолет та пневматичну рушницю. Тому негайно попросили водія заглушити двигун. Той натомість різко зірвався з місця та переїхав ногу поліцейському. У правоохоронця діагностували перелом гомілки.

На щастя, втеча зловмиснику не вдалася – він не впорався з керуванням і врізався в дерево. Поліцейські його негайно затримали. Виявилося, що це раніше судимий місцевий мешканець.

Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за статтею про "погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Максимальне покарання за такий злочин – позбавлення волі на 5 років.

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