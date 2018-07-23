На Полтавщині дворічна дівчинка отримала хімічні опіки після вживання речовини для очищення жиру

У місті Кеменчуці дворічну дитину госпіталізували до дитячої лікарні після вживання речовини "Антижир".

Про це повідомило видання "Полтавщина".

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Зазначається, що інцидент трапився 22 липня. У дівчинки діагностували хімічні опіки ротової порожнини, які вона отримала після вживання засобу "Антижир".

Медики зазначають, що наразі дитина перебуває в стані середньої важкості.

Нагадаємо, що близько 50 дітей отруїлися в дитячому садочку №135 на вулиці Черняховського в Одесі. Як заявили батьки малюків, керівництво дитячого закладу намагалося приховати цей інцидент.