На Полтавщині дворічна дівчинка отримала хімічні опіки після вживання речовини для очищення жиру
У місті Кеменчуці дворічну дитину госпіталізували до дитячої лікарні після вживання речовини "Антижир".
Про це повідомило видання "Полтавщина".
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Зазначається, що інцидент трапився 22 липня. У дівчинки діагностували хімічні опіки ротової порожнини, які вона отримала після вживання засобу "Антижир".
Медики зазначають, що наразі дитина перебуває в стані середньої важкості.
Нагадаємо, що близько 50 дітей отруїлися в дитячому садочку №135 на вулиці Черняховського в Одесі. Як заявили батьки малюків, керівництво дитячого закладу намагалося приховати цей інцидент.
Джерело: 24 Канал
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