На Полтавщині мікроавтобус врізався у бетонний блок та загорівся: є жертви

У вечері, 4 вересня, у Лубенському районі на трасі Київ — Харків сталася аварія за участі мікроавтобуса марки Volkswagen Transporter Т5. Водій не впорався з керуванням та врізався у бетонний блок, який стояв перед ділянкою дороги, що перебуває на ремонті.

Про це повідомило інтернет-видання "Полтавщина".

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Зазначається, що в салоні мікроавтобуса перебувало 6 пасажирів та водій. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся та загорівся. На момент загоряння автомобіля водій та пасажири покинули салон. Пожежу вдалося ліквідувати, однак мікроавтобус повністю згорів.



Мікроавтобус в'їхав в бетонний блок

Внаслідок ДТП водій та два пасажири отримали тілесні ушкодження. Двох пасажирів доправили до Лубенської центральної міської лікарні та госпіталізували.



Внаслідок зіткнення автобус повністю згорів

Посилаючись на власні джерела інтернет-видання "Полтавщина" повідомило, що пасажирка з численними травмами та ушкодженнями загинула у лікарні. Ще одна пасажирка відмовилась від госпіталізації.



ДТП сталося на ділянці траси Киїх – Харків