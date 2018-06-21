На Полтавщині невідомі вчинили замах на життя локомотивної бригади

21 червня на перегоні Кременчук – Потоки, що на Полтавщині, невідомі особи вчинили диверсію, яка могла призвести до катастрофи та загрожувала життю локомотивної бригади.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Укрзалізниці".

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Зловмисники підвісили пакет із камінням до автомобільного мосту, під яким у той час проїжджав локомотив. Унаслідок цього розбито лобове скло локомотива. На щастя, локомотивна бригада не постраждала та змогла справитися з керуванням. Про випадок повідомлено правоохоронні органи,

– повідомили в Укрзалізниці.

Зазначається, що це вже не перший випадок в області, коли зловмисники скоюють диверсії на залізниці.

"Наші локомотиви закидували "коктейлями Молотова", обливали брудом, а тепер каміння. Усі ці злочини можуть призвести до катастрофи, тому закликаємо правоохоронні органи негайно розслідувати ці випадки, щоб усі злочинці постали перед судом", – повідомив директор регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" Микола Уманець.