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      На Полтавщині сталася смертельна ДТП: фото

      943 Читать новость на русском
      У Полтавській області на дорозі Київ – Харків сталось лобове зіткнення автомобілів
      У Полтавській області на дорозі Київ – Харків сталось лобове зіткнення автомобілів / pl.npu.gov.ua

      У Полтавській області на дорозі Київ – Харків сталось лобове зіткнення автомобілів. Одна людина внаслідок аварії загинула, ще семеро — дістали травми.

      Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Полтавській області.

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      Зіткнулися автомобілі ВАЗ десятої моделі та Hyundai. Попередньо, у результаті аварії постраждало 8 осіб. На жаль, пасажир ВАЗа від отриманих тілесних ушкоджень помер.

      дтп полтава загиблі жертви поліція
      Зіткнулися автомобілі ВАЗ десятої моделі та Hyundai/ Фото Національні поліція

      дтп полтава жертви поліція
      Пасажир ВАЗа загинув/ Фото Національна поліція

      Наразі на місці ДТП працюють слідчі, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

      Нагадаємо, нещодавно у Харкові сталася аварія за участю військового автомобіля швидкої медичної допомоги "Богдан-2251" і легковика "ВАЗ-2104". Автівки зіткнулись на перехресті проспекту Московського і бульвару Богдана Хмельницького.

      Теги: Жертви Новини України Новини Полтави Аварії та ДТП Поліція
      Джерело: 24 канал
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