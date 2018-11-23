На Полтавщині вкрали літак: деталі

На Полтавщині вкрали літак, "Кукурузник" розпиляли на частини прямісінько в ангарі, де він зберігався.

В поліцію звернувся власник літака. Читайте також: На Полтавщині сталася смертельна ДТП: фото АН-2 він зберігав на території колишнього летовища в селі Божківське, що на Полтавщині. Окрім літального апарату, зловмисники також поцупили 6 комплектів навісного обладнання до літака та навіть старий двигун. 43-річному власнику завдали збитків на 1 мільйон гривень. Крадіїв розшукує поліція.