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НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Полтавщині впав вертоліт: фото з місця події

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На Полтавщині розбився гелікоптер
На Полтавщині розбився гелікоптер / Поліція

Поблизу села Чернишівка на Полтавщині розбився гелікоптер Мі-2. На його борту перебувало двоє пілотів.

За даними поліції, гелікоптер, який належить приватній фірмі, здійснював авіахімічні роботи. Через поки невстановлені причини близько 17:00 години він зазнав аварії.

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Аварія гелікоптера на Полтавщині

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Ніхто з пілотів не постраждав

Теги: Новини України авіація Новини Полтави
Джерело: 24 Канал
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