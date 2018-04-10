На Полтавщині впав вертоліт: фото з місця події
Поблизу села Чернишівка на Полтавщині розбився гелікоптер Мі-2. На його борту перебувало двоє пілотів.
За даними поліції, гелікоптер, який належить приватній фірмі, здійснював авіахімічні роботи. Через поки невстановлені причини близько 17:00 години він зазнав аварії.
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Аварія гелікоптера на Полтавщині
Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Ніхто з пілотів не постраждав
Джерело: 24 Канал
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