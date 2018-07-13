На популярному курорті Одещини сталася пожежа на базі відпочинку
12 липня у Затоці на Одещині загорілася база відпочинку "Кардинал". Займання трапилось на 2 поверсі будівлі.
Загорання сталося у приміщенні їдальні бази відпочинку, передає прес-служба ДСНС в Одеській області.
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До місця виклику о 18:53 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Проведеною розвідкою рятувальниками було встановлено, що на кухні, розташованій на другому поверсі будівлі, виникло займання дерев’яної стіни. Бійці ДСНС локалізували пожежу о 19:35 та о 19:55 ліквідували її,
– йдеться у повідомленні.
Про постраждалих інформації немає.
Зазначається, що до ліквідації пожежі залучались 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 співробітників особового складу.
У Затоці горіла база відпочинку "Кардинал"