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На популярному курорті Одещини сталася пожежа на базі відпочинку

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У курортній Затоці загорілася база відпочинку
У курортній Затоці загорілася база відпочинку / прес-служба ДСНС

12 липня у Затоці на Одещині загорілася база відпочинку "Кардинал". Займання трапилось на 2 поверсі будівлі.

Загорання сталося у приміщенні їдальні бази відпочинку, передає прес-служба ДСНС в Одеській області.

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До місця виклику о 18:53 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Проведеною розвідкою рятувальниками було встановлено, що на кухні, розташованій на другому поверсі будівлі, виникло займання дерев’яної стіни. Бійці ДСНС локалізували пожежу о 19:35 та о 19:55 ліквідували її,
– йдеться у повідомленні.

Про постраждалих інформації немає.

Зазначається, що до ліквідації пожежі залучались 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 співробітників особового складу.


У Затоці горіла база відпочинку "Кардинал"

Теги: Новини України Новини Одеси ДСНС Пожежа
Джерело: 24 канал
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