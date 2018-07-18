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Телеканал новин 24 Новини Лікування

На популярному курорті туристи ризикують підхопити небезпечну інфекцію

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На острові Гран-Канарія туристи ризикують підхопити небезпечну інфекцію
На острові Гран-Канарія туристи ризикують підхопити небезпечну інфекцію / tainui-mir-puteshestvennika.blogspot.com

На Канарських островах туристи ризикують підхопити стійкі до антибіотиків бактерії, які можуть спровокувати інфекції крові, менінгіт та пневмонію.

Підхопити бактерію можна насамперед у лікарнях курортних островів, передає ТСН. Так, на острові Гран-Канарія вже 13 туристів підхопили небезпечні бактерії, які можуть загрожувати життю. Усі хворі – жителі Швеції та Фінляндії.

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У Європейському центрі профілактики та контролю захворювань (ECDC) відпочивальників застерігають, що туристи можуть цю інфекцію привезти додому та розповсюдити бактерії у своїй країні.

Збудник інфекції Klebsiella pneumoniae стійкий до більшості антибіотиків, що значно ускладнює лікування. Що дивно, найпоширеніше місце розповсюдження хвороби – медичні заклади Гран-Канарії: шість із тринадцяти пацієнтів відвідували одну й ту ж клініку. 

Бактерія може спричинити серйозні ускладнення, якщо її вдихнути – це може спровокує пневмонію, а якщо інфекція потрапить в організм через кров, відбудеться зараження.

За даними ECDC, канарські острови щороку відвідують близько 15 мільйонів туристів.

До слова, станом на 16 липня від початку року в Україні від ботулізму померли п'ятеро хворих, загалом на небезпечну інфекцію вже захворіли 65 людей.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Подорожі Здоров'я відпочинок Інфекція Лікування
Джерело: 24 Канал
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