На курорті в Кирилівці зламався атракціон, люди годину висіли у повітрі: відео

У курортному селищі Кирилівка, що на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області, у парку розваг зламався атракціон "Ланцюжок". Через це люди змушені були висіти у повітрі більше години, поки їм не допомогли опуститися.

На момент аварії на каруселі перебувало 24 людини. Загалом його висота – понад 57 метрів, пише Укрінформ. Проте, зламався атракціон на висоті понад 20 метрів, через що люди у буквальному сенсі застрягли у повітрі.

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Очевидці розповідають, що люди кричали, нервувалися, а сильний вітер лише розхитував ланцюги каруселі.

Присутні одразу ж викликали на допомогу співробітників ДНСН. Проте, рятувальники не змогли домогти спустити людей, бо не мали установки необхідної висоти. Тоді працівникам атракціону довелося своїми силами спускати людей.

"Щоб спустити відпочивальників, з Мелітополя викликали рятувальників. Вони повинні були привезти пожежну драбину. Бригада виїхала, але через півгодини повернулася назад в розташування – працівники атракціону своїми силами опустили люльки на землю", – розповіли в прес-службі ДСНС в Запорізькій області.