На пораненні життя не закінчується, – ветерани війни на Донбасі змагаються у кросфіті
Сильні духом та м’язами змагаються в Сумах. Місто вперше приймає ігри Героїв "Сила нації". Це змагання із кросфіту серед ветеранів АТО, які втратили кінцівки. Учасники з’їхалися із різних міст України.
Зал зустрічає справжніх Героїв – учасників щорічних змагань серед ветеранів АТО – стоячи і оплесками. Цього року їх 18. Кожен був поранений на війні.
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На учасників змагань чекає дистанція із різними вправами. Качання пресу, підняття гирі, штанга. Без підготовки – ніяк, говорить ветеран АТО Олександр Бабченко, демобілізований розвідник. "Ці вправи розрахованіі на всі групи мязів. Не проходить все в одному темпі, як біг, наприклад. Побіг і все. Міняється темп, міняються руки, ноги, спина", – розповів Олександр.
Одна з найважчих вправ – ручний велосипед.
Серед вболівальників – їхні дружини та побратими.
Деякі, навіть здорові, руки опускають руки і не дивляться в майбутнє. Я думаю, що наші хлопці-добровольці є прикладом для багатьох людей,
– запевнила Ольга Горбенко, вболівальниця, дружина Анатолія.
У кожного з учасників "Сили нації" своя історія. 45-річний вчитель фізкультури Володимир Донос із Гадяча сьогодні жартує, що його ногу вкрали, коли спав. У 2014 році п’ять днів поранений солдат-санітар пролежав у лісі. Пережив 17 днів знущань у полоні. А нині на змаганнях кидає виклик іншим.
Це не для мене важливо. Це важливо для тих хлопців, які з пораненнями повернулися. Не для себе, для них, щоб вони бачили, що на пораненні життя не закінчується,
– підкреслив ветеран АТО, учасник змагань Володимир Донос.
Змагання присвятили Дані Дідіку, 15-річному активісту, який став жертвою теракту під час Маршу Єдності в Харкові у 2015 році.
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