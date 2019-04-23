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      На Порошенка подали до суду

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      Проти Порошенка позивається суддя Окружного адмінсуду Києва
      Проти Порошенка позивається суддя Окружного адмінсуду Києва / 24 канал

      Проти чинного президента України Петра Порошенка подали позов до Верховного суду. Цей позов подав суддя Окружного адміністративного суду Києва – того самого, який скасував націоналізацію "Приватбанку".

      Суддя позивається проти Порошенка з вимогою визнати його бездіяльність на посаді президента, з вимогою видати указ про призначення судді на посаду і стягнути матеріальну шкоду.

      Читайте також: Скасування націоналізації "Приватбанку": що відомо про суддів, які ухвалили рішення

      Справу розглядатиме Касаційний адміністративний суд Верховного суду.

      Свій позов суддя пояснив тим, що Порошенко протягом лютого-березня 2019 року всупереч вимогам закону про судоустрій і статус суддів не видав указ про його призначення. А це позбавляє суддю права на працю та доплати за вислугу років.

      До слова, 22 квітня Порошенко підписав укази про призначення 84 суддів. А напередодні Окружний адмінсуд Києва заборонив призначати членів Вищої ради правосуддя за квотою президента. Позов стосується скасування рішення конкурсної комісії щодо відбору кандидатів для призначення президентом членів ВРП і повторного проведення відповідного конкурсу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Судді Петро Порошенко Верховний суд України
      Джерело: 24 канал
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