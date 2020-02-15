10:17
15 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помста Путіну від Лукашенка. Московське квартирне питання Єлизавети ІІ
      Вєсті Кремля
      21:57, 14 лютого
      Вєсті.UA: "Незабутній" відпочинок Зеленського в Омані. Секс-ревізор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, 14 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК

      На порозі війни, – глава МЗС Ірану розповів про ситуацію після вбивства Сулеймані

      62 Читать новость на русском
      В Ірані охарактеризували ситуацію після вбивства Сулеймані / AP

      Після рішення американського лідера Дональда Трампа ліквідувати іранського командувача Касема Сулеймані Іран і Сполучені штати стояли на порозі війни.

      Дії США привели дуже близько до краю прірви, про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф в інтерв'ю NBC News.

      Цікаво: Сенат обмежив військові повноваження Трампа щодо Ірану – причина

      Він наголосив, що "країни були дуже близькі до війни"

      На жаль, Сполучені Штати, ґрунтуючись на дезінформації, вступаючи неосвічено і зарозуміло, сконцентрувалися на курсі, який привів регіон дуже близько до краю прірви,
      – сказав Заріф.

      Іранський політик повідомив, що в розпал кризи в січні після ліквідації Сулеймані держсекретар США Майк Помпео написав Ірану "вкрай недоречний лист". За його словами, Іран дав на нього чітку відповідь. Заріф пояснив, що лист Помпео містив "погрози". Він також додав, що не буде повторювати написане, бо це нижче його гідності.

      "Нехай він (Помпео – 24 канал) сам скаже, що написав в цьому листі", - сказав глава іранського МЗС.

      На запитання про ризик ненавмисної війни Заріф відповів, що "Сполучені Штати завдали удару не в тому місці, не в той час, і це має наслідки".

      Але ми, як і Сполучені Штати, не можемо контролювати наслідки. Я маю на увазі, що люди несуть відповідальність за наслідки своїх дій, і я думаю, що ті, хто все ініціював, повинні відступити,
      – додав іранський політик.

      Конфлікт між Іраном та США: з чого все почалось

      Уночі проти 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

      Влада Ірану пообіцяла помститись. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".

      • 8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку – ця атака була не єдиною. Тоді іранська влада заявляла про близько 80 загиблих, однак Трамп у своєму зверненні до нації заявив, що не постраждав жоден американець.

      У день обстрілу американських баз, 8 січня, в Ірані збили ракетами український літак МАУ. Загинули усі 176 осіб – пасажири і члени екіпажу. Серед них – 11 українців.

      Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
      сьогодні
      13998
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Іран Новини України Новини США Конфлікт між США та Іраном Вбивство Сулеймані Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Чому формула Штайнмаєра, це більше ніж державна зрада
      Юрій Шуліпа 412
      сьогодні , 08:02 Чому російська гречка витісняє українську: як розпізнати вітчизняну крупу
      Ірина Поліщук 1695
      14 лютого , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 6577
      14 лютого , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 499
      14 лютого , 22:00 Коронавірус VS туберкульоз
      Зоя Казанжи 944
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук