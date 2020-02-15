На порозі війни, – глава МЗС Ірану розповів про ситуацію після вбивства Сулеймані

Після рішення американського лідера Дональда Трампа ліквідувати іранського командувача Касема Сулеймані Іран і Сполучені штати стояли на порозі війни.

Дії США привели дуже близько до краю прірви, про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф в інтерв'ю NBC News.

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Він наголосив, що "країни були дуже близькі до війни"

На жаль, Сполучені Штати, ґрунтуючись на дезінформації, вступаючи неосвічено і зарозуміло, сконцентрувалися на курсі, який привів регіон дуже близько до краю прірви,

– сказав Заріф.

Іранський політик повідомив, що в розпал кризи в січні після ліквідації Сулеймані держсекретар США Майк Помпео написав Ірану "вкрай недоречний лист". За його словами, Іран дав на нього чітку відповідь. Заріф пояснив, що лист Помпео містив "погрози". Він також додав, що не буде повторювати написане, бо це нижче його гідності.

"Нехай він (Помпео – 24 канал) сам скаже, що написав в цьому листі", - сказав глава іранського МЗС.

На запитання про ризик ненавмисної війни Заріф відповів, що "Сполучені Штати завдали удару не в тому місці, не в той час, і це має наслідки".

Але ми, як і Сполучені Штати, не можемо контролювати наслідки. Я маю на увазі, що люди несуть відповідальність за наслідки своїх дій, і я думаю, що ті, хто все ініціював, повинні відступити,

– додав іранський політик.

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Уночі проти 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп .

Влада Ірану пообіцяла помститись. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".

8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку – ця атака була не єдиною. Тоді іранська влада заявляла про близько 80 загиблих, однак Трамп у своєму зверненні до нації заявив, що не постраждав жоден американець.

У день обстрілу американських баз, 8 січня, в Ірані збили ракетами український літак МАУ. Загинули усі 176 осіб – пасажири і члени екіпажу. Серед них – 11 українців.