На посади до Антикорупційного суду претендують усього 25 кандидатів: з’явилась реакція НАБУ
Станом на сьогодні до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло 25 заяв від кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду. Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що в умовах тиску, в яких доведеться працювати суддям, працювати зможе не кожен.
Про це повідомляють у акаунті НАБУ у Twitter.
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25 кандидатів до суду – це показник того, що фахівці вичікують моменту, коли стане зрозуміло, що цей суд якісно інший і що вони дійсно матимуть гарантії безпеки,
– повідомив Ситник.
Значною проблемою теперішньої судової системи він назвав професійну неготовність суддів районних судів слухати складні справи про топ-корупцію.
Раніше голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів повідомив, коли оберуть суддів до Антикорупційного суду.
Що таке Антикорупційний суд?Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.
Антикорупційний суд повинен замкнути ланцюг антикорупційних органів в Україні, до яких входять також Національне антикорупційне бюро, яке розслідує справи, пов'язані з корупцією та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка здійснює нагляд за такими розслідуваннями та здійснює обвинувачення в суді.