На посади до Антикорупційного суду претендують усього 25 кандидатів: з’явилась реакція НАБУ

Станом на сьогодні до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло 25 заяв від кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду. Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що в умовах тиску, в яких доведеться працювати суддям, працювати зможе не кожен.

Про це повідомляють у акаунті НАБУ у Twitter.

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25 кандидатів до суду – це показник того, що фахівці вичікують моменту, коли стане зрозуміло, що цей суд якісно інший і що вони дійсно матимуть гарантії безпеки,

– повідомив Ситник.

Значною проблемою теперішньої судової системи він назвав професійну неготовність суддів районних судів слухати складні справи про топ-корупцію.

Директор #НАБУ: 25 кандидатів до #Антикорупційний_суд - це показник того, що фахівці вичікують моменту, коли стане зрозуміло, що цей суд якісно інший, що вони дійсно матимуть гарантії безпеки — NAB Ukraine (@nab_ukr) 5 вересня 2018 р.

Не кожен суддя зможе працювати в умовах тиску, в яких доведеться працювати суддям #Антикорупційний_суд - Артем #Ситник #експертна_дискусія #ТІ "Конкурс до Вищого антикорупційного суду. Quo vadis?" — NAB Ukraine (@nab_ukr) 5 вересня 2018 р.

Проблемою є професійна неготовність суддів районних судів слухати складні справи про топ-корупцію - Директор #НАБУ під час #експертна_дискусія #ТІ "Конкурс до Вищого антикорупційного суду. Quo vadis?" — NAB Ukraine (@nab_ukr) 5 вересня 2018 р.

Раніше голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів повідомив, коли оберуть суддів до Антикорупційного суду.

Що таке Антикорупційний суд?Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.



Антикорупційний суд повинен замкнути ланцюг антикорупційних органів в Україні, до яких входять також Національне антикорупційне бюро, яке розслідує справи, пов'язані з корупцією та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка здійснює нагляд за такими розслідуваннями та здійснює обвинувачення в суді.