На посаду речника Зеленського подали резюме понад 3000 кандидатів: як відбуватиметься конкурс

Новообраний президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого речника. На електронну адресу HR-департаменту команди надійшло уже понад 3000 резюме.

Серед претендентів на посаду речника журналісти, піар-менеджери, телеведучі, блогери, студенти та актори, йдеться у відповіді команди новообраного президента на запит "Українських новин".

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У команді Зеленського зазначили, що резюме прислали широко відомі в українському суспільстві особистості, однак прізвища не називають.

Як відбуватиметься конкурс на посаду речника?

Конкурс проводитимуть у кілька етапів. Після відбору за основними критеріями топ-100 кандидатів отримають кілька творчих завдань, наприклад, написати доповідь або записати відео на певну тему.

Далі за результатами творчого етапу, буде сформований топ-10 "найкращих з найкращих", з якими буде проводити співбесіду керівник HR-департаменту і особисто Володимир Зеленський. У Володимира Зеленського додали, що усі фіналісти конкурсу обов’язково будуть проходити перевірку службами безпеки та антикорупційними органами.

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Загалом оцінювати роботи кандидатів будуть експерти з роботи з персоналом та члени команди Зеленського. Організатори конкурсу не відповіли на запитання про заробітну плату спікера.

Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%. У п'ятницю, 3 травня, в офіційному друкованому парламентському виданні "Голос України" опубліковали результати виборів президента України.



