На посла України у США здійснюють інформаційні атаки: Чалий підозрює Росію
Посол України у США Валерій Чалий заявив, що останніми днями трапилися 2 спроби інформаційних атак на нього та Посольство України у Сполучених Штатах. У цих атаках дипломат підозрює російську сторону.
Про це Чалий написав на своїй сторінці у Facebook.
"Хроніка змагань за останні дні на американському інформаційному фронті: дві спроби атак на мене і Посольство України в США за тими ж шахрайськими схемами. Провалені", – написав український дипломат.
Читайте також: Українське міністерство атакували хакери
Чалий відзначив, що натомість ще 2 штати у США визнали Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом.
Підсумок: 2:0 на користь України. "Рускій мір" викидає гроші на вітер. Ну і добре: витратять більше ресурсів тут – менше залишиться на найманців та зброю, якою вбивають наших,
– зазначив український посол.
Нагадаємо, 2 листопада Валерій Чалий заявив, що в останні дні російські пранкери масово телефонують політикам від його імені. Цими зловмисниками можуть бути російські пранкери, відомі як Вован і Лексус.