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      На поєдинках Ломаченка і Гвоздика буде присутній зірковий гість

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      Олександр Усик з Василем Ломаченком і Олександром Гвоздиком
      Олександр Усик з Василем Ломаченком і Олександром Гвоздиком

      Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) відвідає наступні бої Олександра Гвоздика (15-0, 11) і Василя Ломаченка (11-1, 9 КО).

      Про це ESPN розповів менеджер українця Егіс Клімас.

      Читайте також: Усик збереже свої пояси при переході у суперважкий дивізіон

      Спочатку Усик 1 грудня побуває на поєдинку Гвоздик – Стівенсон в Квебеку, Канада, за пояс повноцінного чемпіона WBC в напівважкій вазі, після чого прилетить в Нью-Йорк, США, на бій Ломаченко – Педраса. На кону зустрічі 8 грудня буде стояти пояса WBA і WBO в легкій вазі.

      Нагадаємо, що Усик здобув перемогу над Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив всі чемпіонські титули у важкій вазі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Василь Ломаченко Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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