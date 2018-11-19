На поєдинках Ломаченка і Гвоздика буде присутній зірковий гість

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) відвідає наступні бої Олександра Гвоздика (15-0, 11) і Василя Ломаченка (11-1, 9 КО).

Про це ESPN розповів менеджер українця Егіс Клімас.

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Спочатку Усик 1 грудня побуває на поєдинку Гвоздик – Стівенсон в Квебеку, Канада, за пояс повноцінного чемпіона WBC в напівважкій вазі, після чого прилетить в Нью-Йорк, США, на бій Ломаченко – Педраса. На кону зустрічі 8 грудня буде стояти пояса WBA і WBO в легкій вазі.

Нагадаємо, що Усик здобув перемогу над Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив всі чемпіонські титули у важкій вазі.

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