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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

На практиці не буде ніяких дій, – експерт про заяви Заходу щодо виборів у Криму

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Спочатку треба було б розірвати дипстосунки з Росією
Спочатку треба було б розірвати дипстосунки з Росією / radiosvoboda.org

Заяви Заходу про невизнання виборів президента РФ в анексованому Криму – політична декларація і позиція. Не зрозуміло, які це матиме практичні наслідки. Для України є два сценарії.

Про це сайту "24" розповів голова правління "Майдану Закордонних Справ" Богдан Яременко.

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За його словами, з точки зору ЄС – це продовження політики невизнання окупації Криму. На практиці не буде ніяких дій. Цього, вважає дипломат, мабуть, замало для України. Але такого питання не було б, якби Україна свого часу розірвала дипломатичні відносини з РФ.

Тепер Україні треба або заявити про невизнання виборів у Криму, але визнавати і продовжувати співробітництво з новообраним президентом Путіним. Або заявити про невизнання виборів у Криму і легітимності Путіна. Обидва сценарії не найкращі для України. Перший – розписатися у власній беззубості, відсутності бачення, як діяти щодо окупації Криму. По суті, згода, що Путін де-факто керує Кримом. Другий ускладнить проведення переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі,
– наголосив Богдан Яременко.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян. На другій позиції Павло Грудінін – у нього 11,79% голосів виборців. Явка на виборах президента Росії склала 67%. Відповідно до попередніх даних ЦВК Росії, найбільше голосів на півострові отримав чинний господар Кремля Володимир Путін – 91,7%, а у Севастополі цей показник становить 92%.

Україна не визнаватиме результати президентських виборів, які Росія провела в анексованому Криму. Окрім того, Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації цих виборів. У Євросоюзі також заявили, що не визнають результатів виборів президента Росії в анексованому Криму.

Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Вибори в Росії 2018 Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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