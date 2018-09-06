На представників ЛГБТ напали із ножем у центрі Києва: деталі
Вранці 6 вересня група підлітків напала на представників ЛГБТ у самому центрі Києва – на Хрещатику. Одного чоловіка тричі вдарили ножем у груди.
Про це інформують у Facebook-спільноті "dtp.kiev.ua".
Читайте також: В Одесі обстріляли активіста: фото і відео
За словами постраждалих представників ЛГБТ, вони відпочивали на лавочці після відвідин нічного клубу. У цей час до них підійшли декілька підлітків, хлопців та дівчат. Молоді люди почали агресивно коментувати одежу та зовнішність відпочиваючих і всебічно ображати їх, акцентуючи на нетрадиційній орієнтації компанії.
Після словесної перепалки зав'язалася бійка, під час якої один із підлітків вдарив представника ЛГБТ ножем у груди.
На цьому підлітки не зупинилися, вони відібрали у потерпілого мобільний телефон і почали пити алкогольні напої на лавці недалеко від місця події.
Коли на місце інциденту прибула поліція, компанія молодих людей спробувала позбутися речових доказів. Вони кинули ніж та мобільний потерпілого у кущі неподалік.
Наразі відомо, що підлітків забрали у відділок. Постраждалого із 3 ножовими пораненнями в районі серця доправили до лікарні.