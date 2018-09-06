13:02
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    24°C 20°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

На представників ЛГБТ напали із ножем у центрі Києва: деталі

344 Читать новость на русском
У центрі Києва напали на представників ЛГБТ
У центрі Києва напали на представників ЛГБТ / фото з соцмереж

Вранці 6 вересня група підлітків напала на представників ЛГБТ у самому центрі Києва – на Хрещатику. Одного чоловіка тричі вдарили ножем у груди.

Про це інформують у Facebook-спільноті "dtp.kiev.ua".

Читайте також: В Одесі обстріляли активіста: фото і відео

За словами постраждалих представників ЛГБТ, вони відпочивали на лавочці після відвідин нічного клубу. У цей час до них підійшли декілька підлітків, хлопців та дівчат. Молоді люди почали агресивно коментувати одежу та зовнішність відпочиваючих і всебічно ображати їх, акцентуючи на нетрадиційній орієнтації компанії.

Після словесної перепалки зав'язалася бійка, під час якої один із підлітків вдарив представника ЛГБТ ножем у груди.

На цьому підлітки не зупинилися, вони відібрали у потерпілого мобільний телефон і почали пити алкогольні напої на лавці недалеко від місця події.

Коли на місце інциденту прибула поліція, компанія молодих людей спробувала позбутися речових доказів. Вони кинули ніж та мобільний потерпілого у кущі неподалік.

Наразі відомо, що підлітків забрали у відділок. Постраждалого із 3 ножовими пораненнями в районі серця доправили до лікарні.

 

Теги: Новини Києва Кримінальні новини Діти і неповнолітні Поліція ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
сьогодні, 12:01 ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
Злой Одессит
Українські музиканти просто бояться виходити з своїх коробок, – фронтмен Димна Суміш і The Gitas
сьогодні, 09:30 Українські музиканти просто бояться виходити з своїх коробок, – фронтмен Димна Суміш і The Gitas
Катерина Петренко
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
5 вересня, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Данилка запросили: у артиста пояснили виступ у Росії
сьогодні, 11:37 Данилка запросили: у артиста пояснили виступ у Росії
Через хімічні викиди в Криму почали вмирати тварини і рослинність: моторошні фото
сьогодні, 10:56 Через хімічні викиди в Криму почали вмирати тварини і рослинність: моторошні фото
У Києві горить торговий центр: фото масштабної пожежі
 19 листопада 2017 , 17:54
У Києві 1 вересня трагічно загинув першокурсник: подробиці трагедії
 1 вересня , 18:16
Євген Аблов став єдиним кандидатом в ДБР, який за власним бажанням надав пояснення активістам
 18 липня , 13:25
7-поверховий фонтан та побиті авто: хто компенсує наслідки тестування енергетиків у Києві
 29 травня 2017 , 21:49
Склад журі WEGAME Awards поповнився новими учасниками
 23 березня 2017 , 15:37
На лекторії WEGAME 3.0 виступить креативний директор студії The Farm 51
27 березня 2017 , 15:59
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук