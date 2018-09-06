На представників ЛГБТ напали із ножем у центрі Києва: деталі

Вранці 6 вересня група підлітків напала на представників ЛГБТ у самому центрі Києва – на Хрещатику. Одного чоловіка тричі вдарили ножем у груди.

Про це інформують у Facebook-спільноті "dtp.kiev.ua".

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За словами постраждалих представників ЛГБТ, вони відпочивали на лавочці після відвідин нічного клубу. У цей час до них підійшли декілька підлітків, хлопців та дівчат. Молоді люди почали агресивно коментувати одежу та зовнішність відпочиваючих і всебічно ображати їх, акцентуючи на нетрадиційній орієнтації компанії.

Після словесної перепалки зав'язалася бійка, під час якої один із підлітків вдарив представника ЛГБТ ножем у груди.

На цьому підлітки не зупинилися, вони відібрали у потерпілого мобільний телефон і почали пити алкогольні напої на лавці недалеко від місця події.

Коли на місце інциденту прибула поліція, компанія молодих людей спробувала позбутися речових доказів. Вони кинули ніж та мобільний потерпілого у кущі неподалік.