На президентських виборах у Північній Македонії переміг прозахідний кандидат

На виборах президента Північної Македонії переміг кандидат від правлячого "Соціал-демократичного союзу" Стево Пендаровський. Раніше Пендаровський обіймав посаду національного координатора з підготовки Македонії до вступу у НАТО.

Після підрахунку 99,5% бюлетенів Пендаровський набирає 51,7% голосів, а його суперниця Гордана Сіляновська-Давкова від опозиційної правоконсервативної партії VMRO-DPMNE – 44,7%, повідомляє DW.

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Явка на виборах склала 46,7%.

Ця перемога дає майбутнє республіці Північна Македонія, і це наш квиток у Європу,

– наголосив Пендаровський.

12 лютого Македонія офіційно змінила назву на Північну Македонію. На такі кардинальні кроки влади країни наважилась, аби вступити до НАТО. Грецький парламент ратифікував протокол про вступ Македонії до НАТО.

У свою чергу, опозиційна кандидатка Гордана Сіляновська-Давкова обіцяла виборцям зробити все, аби переглянути угоду щодо перейменування країни.

Попереднім президентом країни був Гьорге Іванова, який у 2009 році балотувався від VMRO-DPMNE. Після двох термінів на посаді президента він не міг брати участь у виборах.