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      На президентських виборах у Литві відбудеться другий тур

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      У Литві завершився перший тур виборів президента країни
      У Литві завершився перший тур виборів президента країни / Фото з відкритих джерел

      Результати проведених у Литві в неділю президентських виборів говорять про те, що через два тижні буде організований другий тур голосування.

      Понад 30 відсотків голосів набрав незалежний кандидат, економіст Гітанас Науседа. На другому місці з результатом 25 відсотків голосів перебуває кандидат від партії "Союз вітчизни – Християнські демократи Литви", колишня міністр фінансів країни Інгріда Шимоніте.

      Читайте також: Чи підтримуватиме Литва Україну: обрання нового президента та два референдуми

      Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс, який також брав участь у виборах, зайняв третє місце з результатом близько 20 відсотків. Як повідомило видання Delfi політик вважає поразкою невихід до другого туру і обіцяв скласти з себе повноваження 12 липня.

      Це означає, що у мене немає довіри людей, що я не можу очолювати уряд,
      – заявив він.

      Всього за пост глави держави боролися дев'ять осіб. За законодавством Литви, для перемоги в першому турі кандидатові необхідно набрати не менше 51 відсотка голосів. Другий тур виборів відбудеться 26 травня. Громадяни обирають президента терміном на п'ять років з можливістю одноразового переобрання.

      З 2009 року пост глави держави займає Даля Грібаускайте, в 2014-му вона була переобрана на другий термін.

      До речі, разом з першим туром у Литві проводили два референдуми. Литовці мають визначалися з тим, чи дозволити подвійне громадянство та чи потрібно скоротити кількість депутатів сейму.

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      Теги: Новини політики Литва
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