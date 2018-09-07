На Прикарпатті група людей підірвала ресторан: фото з місця події

В ніч проти четверга, 6 вересня, в одному із ресторанів Косова Івано-Франківської області стався вибух. Внаслідок інциденту приміщення залу зазнало суттєвих пошкоджень.

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківщини.

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Правоохоронцям на протязі 9 годин вдалося затримати групу з 5 осіб, підозрюваних у причетності до підриву ресторану. До затримання було навіть залучено спецпідрозділ "КОРД".

Так, зловмисниками виявились 2 жителі Косівського району та 3 жителів сусіднього Закарпаття віком від 23 до 60 років. Двоє з них мешканці, троє – Закарпатської області.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили справу. Подальшу долю зловмисників вирішить суд.



Наслідки вибуху в ресторані Косова