На Прикарпатті масово отруїлися чадним газом

У місті Галич, що на Івано-Франківщині, вісім осіб госпіталізували до реанімаційного відділення Галицької райлікарні.

Інцидент трапився 9 квітня, інформує управління цивільного захисту ОДА.

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За попередніми даними, дорослі та діти отруїлися чадним газом.



Потерпілі проживають у двоповерховому восьмиквартирному житловому будинку, що на вулиці Новгородській. Постраждали четверо дітей, віком від одного до 13-ти років та четверо дорослих.



Наразі стан потерпілих середньої важкості, встановлюється причина отруєння.

До слова, в Івано-Франківську шестикласник приніс в школу електронну сигарету і разом з однокласниками намагався заправити її під час перерви.