На Прикарпатті масово отруїлися чадним газом
У місті Галич, що на Івано-Франківщині, вісім осіб госпіталізували до реанімаційного відділення Галицької райлікарні.
Інцидент трапився 9 квітня, інформує управління цивільного захисту ОДА.
Читайте також: У гірськолижному комплексі масово отруїлися люди, серед них діти
За попередніми даними, дорослі та діти отруїлися чадним газом.
Потерпілі проживають у двоповерховому восьмиквартирному житловому будинку, що на вулиці Новгородській. Постраждали четверо дітей, віком від одного до 13-ти років та четверо дорослих.
Наразі стан потерпілих середньої важкості, встановлюється причина отруєння.
До слова, в Івано-Франківську шестикласник приніс в школу електронну сигарету і разом з однокласниками намагався заправити її під час перерви.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі