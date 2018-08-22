На прикладі Меган Маркл: ідеї для нюдового манікюру
Після одруження з принцом Гаррі Меган Маркл відмовилася від типового для неї манікюру, оскільки королівським особам заборонений яскравий лак для нігтів.
Тепер для Меган допустимими є варіації на тему nude. Пропонуємо кілька ідей з нейтральними відтінками лаку у стилі герцогині Сассекської.
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Манікюр Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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