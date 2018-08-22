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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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На прикладі Меган Маркл: ідеї для нюдового манікюру

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Манікюр Меган Маркл
Манікюр Меган Маркл / Колаж: 24 Канал

Після одруження з принцом Гаррі Меган Маркл відмовилася від типового для неї манікюру, оскільки королівським особам заборонений яскравий лак для нігтів.

Тепер для Меган допустимими є варіації на тему nude. Пропонуємо кілька ідей з нейтральними відтінками лаку у стилі герцогині Сассекської.

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Манікюр Меган Маркл

 

Допис, поширений essie (@essie)

 

Допис, поширений JINsoon (@jinsoon)

 

Теги: LifeStyle Краса Манікюр Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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