На прощання із Захарченком прийшов "Ташкент", якого вже поховали ЗМІ: фото

2 вересня окупанти та бойовики Донецька прощаються зі своїм вождем Олександром Захарченком. На заході також можна було помітити так званого "міністра доходів "ДНР" Олександра Тимофеєва з позивним Ташкент, який у момент смертельного для ватажка бандитів мітингу був поряд із ним.

Зокрема, "Ташкента" помітили користувачі у мережі та оприлюднили відповідні фото.

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Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве. Наш "Ташкент" реально, железный. Огнеупорный #Тимофеев pic.twitter.com/MPtWaKQBIi — Necro Mancer (@666_mancer) September 2, 2018

Зауважимо, що на церемонію прощання із Захарченком Тимофеєв у камуфляжі, з перев’язаною головою та з іншими слідами наслідків вибуху на тілі.

Інформацію про те, що попрощатися із Захарченком прийшов саме "Ташкент" уже підтвердили деякі сепаратистські ЗМІ та протиукраїнський ресурс "Новини Донбасу".

Що відомо про Олександра Тимрофеєв, позивний "Ташкент"? Очолив так зване "міністерство доходів і зборів "ДНР" він 12 листопада 2014 року. Його пов'язують з контрабандними поставками до РФ контрафактної продукції. Також він брав участь у рейдерських захопленнях підприємств і підпорядкував собі весь оборот вугілля фейкової республіки. Тимофєєв був близьким соратником Захарченка, щоправда ЗМІ писали, що нещодавно між ними виник конфлікт. Статок "Ташкента" оцінюється у 17 мільйонів доларів.