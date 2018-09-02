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На прощання із Захарченком прийшов "Ташкент", якого вже поховали ЗМІ: фото

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Тимофеєв-"Ташкент" прийшов на прощання зі своїм давнім другом Захарченком
Тимофеєв-"Ташкент" прийшов на прощання зі своїм давнім другом Захарченком / Соцмережі

2 вересня окупанти та бойовики Донецька прощаються зі своїм вождем Олександром Захарченком. На заході також можна було помітити так званого "міністра доходів "ДНР" Олександра Тимофеєва з позивним Ташкент, який у момент смертельного для ватажка бандитів мітингу був поряд із ним.

Зокрема, "Ташкента" помітили користувачі у мережі та оприлюднили відповідні фото.

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Зауважимо, що на церемонію прощання із Захарченком Тимофеєв у камуфляжі, з перев’язаною головою та з іншими слідами наслідків вибуху на тілі.

Тимофеєв, Ташкент, Донбас, ДНР, Захарченко

Інформацію про те, що попрощатися із Захарченком прийшов саме "Ташкент" уже підтвердили деякі сепаратистські ЗМІ та протиукраїнський ресурс "Новини Донбасу".

Тимофеєв, Ташкент, Донбас, ДНР, Захарченко

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр дохожів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деяких час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.  

 

Що відомо про Олександра Тимрофеєв, позивний "Ташкент"? Очолив так зване "міністерство доходів і зборів "ДНР" він 12 листопада 2014 року. Його пов'язують з контрабандними поставками до РФ контрафактної продукції. Також він брав участь у рейдерських захопленнях підприємств і підпорядкував собі весь оборот вугілля фейкової республіки. Тимофєєв був близьким соратником Захарченка, щоправда ЗМІ писали, що нещодавно між ними виник конфлікт. Статок "Ташкента" оцінюється у 17 мільйонів доларів.

Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі Вбивство Захарченка
Джерело: 24 канал
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