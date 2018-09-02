На прощання із Захарченком прийшов "Ташкент", якого вже поховали ЗМІ: фото
2 вересня окупанти та бойовики Донецька прощаються зі своїм вождем Олександром Захарченком. На заході також можна було помітити так званого "міністра доходів "ДНР" Олександра Тимофеєва з позивним Ташкент, який у момент смертельного для ватажка бандитів мітингу був поряд із ним.
Зокрема, "Ташкента" помітили користувачі у мережі та оприлюднили відповідні фото.
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Зауважимо, що на церемонію прощання із Захарченком Тимофеєв у камуфляжі, з перев’язаною головою та з іншими слідами наслідків вибуху на тілі.
Інформацію про те, що попрощатися із Захарченком прийшов саме "Ташкент" уже підтвердили деякі сепаратистські ЗМІ та протиукраїнський ресурс "Новини Донбасу".
Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр дохожів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деяких час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.
Що відомо про Олександра Тимрофеєв, позивний "Ташкент"? Очолив так зване "міністерство доходів і зборів "ДНР" він 12 листопада 2014 року. Його пов'язують з контрабандними поставками до РФ контрафактної продукції. Також він брав участь у рейдерських захопленнях підприємств і підпорядкував собі весь оборот вугілля фейкової республіки. Тимофєєв був близьким соратником Захарченка, щоправда ЗМІ писали, що нещодавно між ними виник конфлікт. Статок "Ташкента" оцінюється у 17 мільйонів доларів.