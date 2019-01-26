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      На Рахівщині снігова лавина накрила туристів: один чоловік загинув

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      Гора Стіг, поблизу якої зійшла лавина
      Гора Стіг, поблизу якої зійшла лавина / фото з відкритих джерел

      На Рахівщині, що у Закарпатській області, 25 січня біля гори Стіг зійшла снігова лавина. Вона накрила трьох туристів: двом вдалось вибратись зі снігової пастки.

      Один турист, на жаль, загинув, повідомляє на своїй Facebook-сторінці голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

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      Під вечір у Рахіському районі Закарпатської області троє 28-річних киян потрапили під снігову лавину біля гори Стіг. Двом чоловікам вдалося самотужки вибратися з-під снігового покрову, третій, на жаль, загинув,
      – пише він.

      Відомо, що перед сходженням на гору хлопці зв’язувалися з рятувальниками й питали, наскільки безпечний цей маршрут. Їх попросили не йти та вказали на небезпеку. Незважаючи на попередження, всі троє вирішили піти в гори.

      Під час спуску вони зірвали першу лавину, яка засипала їх до пояса. А потім зірвали другу, яка накрила їх повністю.

      Один із хлопців зумів самотужки вибратися з-під-снігу та допоміг відкопати свого товариша. Після чого обидва відкопали третього. На жаль, цей турист задихнувся під снігом і загинув.

      Хлопцям довелося переночувати зі своїм загиблим товаришем у наметі, тільки вранці вони змогли зв’язатися з аварійно-рятувальним загоном,
      – мовиться у повідомленні.

      Зараз життя киян у безпеці, разом із групою рятувальників вони повернулися на місце сходження лавини, щоб відшукати тіло товариша.

      Як врятуватись під час сходження снігової лавини:- потрібно скинути з себе важке спорядження (рюкзак, лижні палиці та інше) – це збільшить шанси не опинитися під лавиною;

      - у разі сходження снігової лавини потрібно не панікувати і, за необхідності, надати допомогу людям, які поруч;

      - почувши шум лавини, потрібно знайти схованку. Найкраще місце – за скелею або деревом, і там лягти на землю;

      - захистити голову руками, згрупуватися, притиснувши коліна до живота, та лягти за напрямком сходження лавини і намагатися дихати через одяг;

      - коли лавина почала сходити, потрібно намагатися розчистити простір навколо обличчя та грудної клітини, виконуючи плавальні рухи. Це допоможе диханню, коли зупиниться снігова лавина.

      лавина сніг як врятуватися під час сходження лавини
       

      Теги: Новини України Жертви Карпати Новини Закарпаття Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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