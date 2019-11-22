На ремонті порту в Одесі чиновники привласнили собі 55 мільйонів гривень

В Адміністрації морських портів України виявили масштабну корупцію. Чиновники розтратили бюджетні гроші, а один з причалів залишається неполагодженим.

За попередніми даними слідства, на ремонті причалу в Одесі вартістю в 1 мільярд привласнили 55 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Схема працювала наступним чином: підрядники, за згодою чиновників зазначали завищені ціни на будматеріали.

Далі укладалися фіктивні договори, а гроші переказувалися "липовим" фірмам. Натомість роботи з реконструкції причалу порту фактично не виконані.

З офісу порту вилучили документи, які підтверджують існування оборудки. Триває досудове слідство та обшуки.



Підрядники вказували завищені ціни на будматеріали / фото: gp.gov.ua