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      На ремонті порту в Одесі чиновники привласнили собі 55 мільйонів гривень

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      В Одеському порту виявили корупційну схему / gp.gov.ua

      В Адміністрації морських портів України виявили масштабну корупцію. Чиновники розтратили бюджетні гроші, а один з причалів залишається неполагодженим.

      За попередніми даними слідства, на ремонті причалу в Одесі вартістю в 1 мільярд привласнили 55 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

      До слова: Силовики проводять обшуки у міськраді Одеси

      Схема працювала наступним чином: підрядники, за згодою чиновників зазначали завищені ціни на будматеріали.

      Далі укладалися фіктивні договори, а гроші переказувалися "липовим" фірмам. Натомість роботи з реконструкції причалу порту фактично не виконані.

      З офісу порту вилучили документи, які підтверджують існування оборудки. Триває досудове слідство та обшуки.


      Підрядники вказували завищені ціни на будматеріали / фото: gp.gov.ua

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Корупція СБУ
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