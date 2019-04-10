На Рівненщині до ПЦУ перейшла церква, яка п'ять років була закрита через конфлікт селян

У селі Птича, що на Рівненщині, релігійна громада на початку квітня вирішила перейти до Православної церкви України. Тепер у храмі знову почали проводити богослужіння після п'ятирічної перерви.

Єдина у селі церква була закрита кілька років через конфлікт між селянами колишньої УПЦ Київського патріархату і УПЦ Московського патріархату, пише ВВС.

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Останній раз двері Свято-Успенської церкви відчиняли у серпні 2018 року, аби відспівати загиблого на Донбасі військового. Тоді для відкриття храму навіть було потрібне рішення суду.

Відомо, що майже 5 років у селі тривав конфесійний конфлікт між прихильниками київського і московського патріархатів, а церква була під замком. Парафіяни навіть зачинялися всередині храму, чатували зовні, билися, кидали "коктейлі Молотова", погрожували знищити церкву, перекривали міжнародну трасу.

Через це у 2016 році суд наклав арешт на церкву, і її приміщення охороняли поліція. З того часу одна група вірян молилася у гаражі священика, інша – у споруді поруч з храмом.

У Птичі минулого тижня провели парафіяльні збори, на яких понад 400 присутніх селян підтримали перехід до Православної Церкви України. Тоді ж зареєстрували зміни до статуту релігійної громади та внесли необхідні зміни до державного реєстру юридичних осіб. Суд вже зняв арешт на приміщення храму, а селяни зірвали замки з воріт церкви.

У неділю, 7 квітня, в храмі пройшло перше богослужіння без провокацій чи сутичок. На службу до церкви прийшли понад 300 вірян Птичі.

Проте, таке рішення вважають нелегітимним віряни УПЦ МП. Прихильники російської церкви назвали перехід більшості селян до ПЦУ "захоплення храму", і сподіваються повернути його через суд.

Як створювали Православну церква України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше – на Волині, де до ПЦУ приєдналося 116 парафій.