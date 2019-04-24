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      На Рівненщині горів один з найбільших природних заповідників України: відео

      316 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото із відкритих джерел

      На Рівненщині поблизу Старого села, що у Рокитинівському районі, зайнявся природний заповідник.

      Попередня причина – випалювання сухої трави, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Тодорчук, засновник гуманістичного руху UAnimals.

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      "Тварини гинуть живцем, зникає природа, а цих людей, здається, нічого не змінить", – написав активіст.

      Що відомо про Рівненський заповідник? Другий за розміром природний заповідник в Україні після Кримського. Розташований на півночі Рівненської області, в межах Володимирецького, Дубровицького, Сарненського та Рокитнівського районів. Там мешкає понад 200 видів тварин, із яких 25 – занесено до Червоної книги України.

      Інформацію про факт та причини пожежі підтвердила й речниця обласного управління лісомисливського господарства Світлана Горошко.

      Згодом вона повідомила, що станом на 12:00 пожежу локалізували. Силам державної лісової охорони вдалося приборкати вогонь самотужки.

      Зазначимо, що для цього залучили 3 пожежні автомобілі, трактор, 40 працівників лісового господарства, також допомагали місцеві жителі. Приблизна площа загоряння – 1,9 гектара.

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      Теги: Новини України
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