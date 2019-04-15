На Рівненщині п'яний водій влаштував перегони: його зупиняли зі стріляниною – фото
На Рівненщині водій БМВ на іноземній реєстрації влаштував перегони: він мчав дорогою на шаленій швидкості, ігнорував вказівки поліції зупинитись та таранив авто правоохоронців. Зупинили горе-водія лише постріли по колесах його машини.
Порушник, втікаючи на великій швидкості від поліцейських, протаранив авто працівників поліції.
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Після цього, намагаючись розвернутися, вже на зустрічній смузі врізався в інше авто патрульних – Mitsubishi Outlander, яким правоохоронці намагалися заблокувати рух.
Поліція затримала водія-порушника
Керманичем виявився житель одного із сіл району. За кермо він сів добряче напідпитку. До того ж, у салоні авто правоохоронці знайшли травматичний пістолет без документів.
У водія знайшли травматичний пістолет
Наразі вирішується питання щодо затримання порушника. Досудове розслідування розпочали за фактом опору та насильства щодо працівника поліції.
В результаті ДТП, двоє працівників патрульної поліції із забоями звернулися до лікарні. Також незначні травми отримав і пасажир автомобіля БМВ, 32-річний односельчанин водія. Його життю нічого не загрожує.
Порушник таранив авто поліцейських
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