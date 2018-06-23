На Рівненщині спіймали на хабарі посадовця міської ради

Керівник відділу охорони здоров'я однієї з міськрад Рівненщини вимагав від підприємця 50 відсотків "відкату" від його майбутнього "чистого" прибутку. Затримали правопорушника 22 червня під час одержання коштів.

Встановлено, що начальник відділу охорони здоров’я однієї з міськрад регіону організував систему "відкатів" під час проведення держзакупівель, повідомили у поліції.

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50 відсотків "відкату" від майбутнього прибутку учасника вимагав посадовець за вирішення питання щодо обрання переможцем у процедурі державної закупівлі лікарського засобу за завищеними цінами , а також погодження термінів розрахунку за поставлений товар,

– розповідають у поліції.

Затримали фігуранта під час одержання 13 500 гривень неправомірної вигоди.

Як зазначає місцевий телеканал UA:Рівне, з власних джерел журналістам стало відомо, що затримання відбулося у місті Дубно. Затриманий – керівник відділу міського управління охорони здоров'я. На сайті міської ради йдеться, що на цій посаді – Ярослав Артемовський.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



Начальник відділу охорони здоров’я однієї з міськрад Рівненщини організував систему "відкатів" під час проведення держзакупівель